Zonawrestling.net - Shelton Benjamin: “Sono stupito dei miei match in AEW”

sta vivendo l’ennesima fase importante della carriera, il veterano della South Carolina è attualmente un uomo cardine della stable Hurt Syndicate di MVP assieme a Bobby Lashley.sta tuttora prendendo parte al Continental Classic tournament che vedrà sfidarsi in una Worlds End il vincitore della Blue League (in cuiè inserito) e il vincitore della Gold League, per il titolo AEW Continental Championship detenuto da Kazuchika Okada, militante nella Blue League.Il ragazzo non è nuovo a tornei di questo genere visto la sua partecipazione al NJPW G1 Climax nel 2012, 2013 e 2014, due di queste edizioni vinte proprio da Okada.La grande chimica mostrata negli incontriLa cosa che salta più all’occhio deidiè la grande qualità e chimica mostrata contro atleti che rappresentano i migliori al mondo.