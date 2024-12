Liberoquotidiano.it - Seminuda e in leggins: il video "blasfemo" di Natale, la riconoscete? | Video

con i tuoi, nel senso di followers. Sta destando scalpore e ovviamente anche migliaia e migliaia di condivisioni l'ultimo post pubblicato su Instagram da Kim Kardashian, la bombastica ereditiera americana, ex moglie del rapper Kanye West e soprattutto prima vera "influencer" globale sui social. Estrema, in fondo, la socialite 44enne lo è sempre stata, a partire dai ritocchini estetici fatti senza troppi pensieri. In occasione delle feste però ha esagerato pubblicando una sua versione decisamente particolare di Santa Baby, uno dei classici natalizi americani portato al successo negli anni Cinquanta da Eartha Kitt. Kim Kardashian e "Santa Baby", guarda qui ilsu Youtube Dimenticatevi però cappelli rossi e barbe bianche: la giunonica Kim sfoggia una parrucca bionda e/ scaldamuscoli color carne che hanno mandato in tilt i suoi fan.