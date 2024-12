Tpi.it - Samuele Bersani e l’annuncio che tutti aspettavano: “Ora lo posso urlare, sto bene e sono guarito”

Leggi su Tpi.it

: “Ora lo, stoe sta: così il cantante rassicurai fan che da settimane erano in apprensione per il suo stato di salute.Lo scorso 7 novembre, infatti, il cantante aveva annunciato sui social di essere costretto a sospendere il suo tour per non meglio precisati motivi di salute.“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi” aveva scritto.Ora, arrivachequanti stavano aspettando: l’interprete è, infatti, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per informare i follower sul suo stato di salute.