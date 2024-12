Ilgiorno.it - Quattro aggressioni in un mese all’ospedale di Magenta, “Pronto soccorso e Cup sono allo stremo”

(Milano), 24 dicembre 2024 – Nelle ultime settimaneoperatori sanitaristati vittime dida parte di pazienti arrivati ingià in stato di alterazione psichica. “ La situazione è veramente critica – spiega uno degli addetti al triage –. Alcuni colleghistati aggrediti già l’11 e il 12 dicembre. Uno di loro è a casa con una prognosi di 40 giorni per aver ricevuto un pungo sul costato. È una situazione molto difficile che rischia di peggiorare con le festività”. Lungo le corsie delormai all’ordine del giorno insulti e minacce di pazienti e parenti per il protrarsi delle ore di attesa. Spiegazioni “Purtroppo i protocollimolto chiari – spiegano –. Il codice attribuito dal triage definisce i tempi di attesa: se abbiamo più pazienti in codice rosso, tutti gli altri slittano e devono aspettare.