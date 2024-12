Laprimapagina.it - Natale di speranza e impegno: gli auguri di Giorgia Meloni all’Italia

Leggi su Laprimapagina.it

Tempo dianche per il premier italiano. “a tutti, che questo tempo possa essere un’occasione di serenità, di, di gioia per guardare al futuro con ancora maggiore fiducia e ottimismo”. Con queste parole il presidente del Consiglioha condiviso un videomessaggio dinatalizi, rivolgendosi agli italiani con uno sguardo carico di positività e determinazione.Uno sguardo al 2025: costruire un’Italia forte e ambiziosaNel suo discorso,ha sottolineato l’importanza di approfittare di questo periodo festivo per rigenerarsi in vista del nuovo anno. “Ricarichiamo le batterie perché ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per continuare insieme a costruire un’Italia forte, ambiziosa, capace di guardare lontano e di puntare sempre più in alto”, ha dichiarato, delineando un percorso di crescita e ambizione per il Paese.