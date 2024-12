Agi.it - Natale con il freddo su buona parte dell'Italia, allerta gialla in 8 regioni del Centro-sud per piogge e vento forte

AGI - Un vortice di bassa pressione si porta verso la Grecia ma il tempo resterà instabile durante la vigilia e nel giorno di. Nelle prossime ore è previsto maltempo sul medio versante adriatico e ledel sud. Possibilità di neve fin verso i 300-500 metri sull'Appennino-meridionale. Condizioni di tempo più asciutto, invece, al nord con sole prevalente. Ci sarà instabilità residua nei giorni disoprattutto lungo l'Appennino, ma con fenomeni in rapido esaurimento. Nei prossimi giorni si prevede clima piuttostoe temperature che resteranno di qualche grado al di sottoe medie, specie al sud. Da valutare il transito di un nuovo impulso instabile sul finirea settimana con ancora neve al sud. Gli ultimi aggiornamenti delMeteono in vista di Capodanno mostrano invece condizioni meteo più asciutte a causa di un vasto campo di alta pressione in espansione da ovest.