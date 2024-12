Terzotemponapoli.com - Napoli, idee chiare sulla porta

Ilsembra avere lesu chi debba continuare a difendere laazzurra. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, conferma che a breve ci sarà il rinnovo di contratto da parte di Meret. Il Mattino scrive di Caprile. Non partirà, continuerà ad essere il secondo nella città partenopea., a breve il prolungamento per MeretCosì il Corriere dello Sport: “A Genova ha blindato laazzurra con quattro parate decisive che hanno permesso aldire a casa un’altra imntissima vittoria, a breve Alex Meret potrebbe firmare il prolungamento del suo contratto, che è da tempo una priorità per il. Le parti sono vicine all’accordo per la definizione di una nuova intesa, l’attuale contratto scade a giugno 2025. Lo ha confermato ai microfoni di Dazn anche il ds delGiovanni Manna nel pre-partita di Genoa-