Modena, un’altra sfida col destino. Dopo il derby e Vaira ecco Bisoli

Pochi giorni per preparla, con un cenone di Natale di mezzo. Eppure, ilha bisogno di affrontare la trasferta di Brescia con la determinazione e la testa mostrata da quando Paolo Mandelli siede in panchina, dunque da più di un mese a questa parte. Di fronte ci sono le rondinelle di, altra pagina incredibile della storia di un campionato che rimette di fronte ai canarini il recente passato. L’1-0 al Pisa ha detto che la paura delle zone caldissime della classifica è per il momento passata ma Palumbo e compagni non possono pensare di aver sistemato tutto già adesso. Mai era capitato di vincere due volte di fila nel 2024, l’ultima volta che ilne ha vinte addirittura tre consecutive risale all’inizio del campionato scorso con Paolo Bianco, quindi ad agosto 2023. Perché non provarci, insomma: "Le partite in Serie B sono ovviamente tutte importanti e difficili – ha raccontato Paolo Mandelli – proveremo a sfruttare l’energia positiva generata in queste ultime giornate e dalle ultime due vittorie.