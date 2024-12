Pianetamilan.it - Milan, mercato bollente: due nuovi nomi. Chukwueze va via? E Saelemaekers…

Leggi su Pianetamilan.it

Tanto spazio concesso alsui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 24 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti visto che il Diavolo si prepara a una sessione di calcioche potrebbe essere incandescente. Tantissimi i rumors ditra entrare e uscite. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'Pianeta.it'. SAELEMAEKERS ADDIO? Calcio, mancano pochissimi giorni alinvernale. I rossoneri potrebbero essere alla ricerca di qualche colpo importante per completare al meglio la rosa di Paulo Fonseca. Il Diavolo, infatti, potrebbe avere bisogno di almeno un mediano, che possa completare il reparto. Poi occhio alle occasioni. Nicolò Schira, esperto di calcio, ha postato su X le ultime novità su Alexis Saelemaekers e il suo futuro.