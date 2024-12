Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona adesso inizia a fare paura: "Andiamo avanti con la stessa umiltà"

La vittoria contro l’Avezzano lo ha certificato: nel novero delle squadre che lotterà per le prime posizioni c’è anche. Vero che ci sono ancora degli aspetti da migliorare, in primis la concretezza sotto porta, ma il successo sui marsicani è stato figlio dello spirito di resilienza e unità d’intenti che nelle ultime gare sta caratterizzando i biancorossi. Lo stesso mister Gadda ha notato un notevole passodei suoi giocatori nella gestione della partita, segno di quanto i momenti difficili passati a cavallo tra ottobre e novembre siano serviti a forgiare un gruppo completamente nuovo, giovane e che si conosceva a a malapena nei primissimi giorni di ritiro. Tra i protagonisti del successo su misura sugli abruzzesi c’è senza dubbio Klaidas Laukzemis, autore ad inizio ripresa di una super parata su una conclusione ravvicinata di Ferrati, in quello che è stato l’episodio chiave di una partita che avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa senza il miracolo dell’estremo difensore lituano.