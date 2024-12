Ilgiorno.it - L’Amministrazione si salva. Forza Italia non vota: non arriva il commissario

Il colpo di scena è servito. Nella serata nella quale ci si aspettava l’atto finale con la mancata approvazione del bilancio, ancora una voltadi centrodestra riesce a evitare il peggio. A fare da stampella all’esecutivo che è ora guidato dal vicesindaco Marzia Segù, visto che il primo cittadino (nella foto, Andrea Ceffa) si è visto negare dal Tribunale del Riesame di Milano la revoca degli arresti domiciliari ai quali è ristretto con l’accusa di corruzione (avrebbe fatto avere una consulenza alla consigliera di maggioranza Roberta Giacometti, anche lei ai domiciliari, per assicurarsene l’appoggio), sono stati i consiglieri diGiuseppe Squillaci, Giulio Onori e Rimma Garifullina che, all’inizio dei lavori, hanno annunciato di non partecipare al voto. "Non vogliamo essere noi a prenderci la responsabilità di mandare tutti a casa danneggiando prima di tutti Vigevano e i suoi cittadini – ha detto Squillaci –.