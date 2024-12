Ilgiorno.it - La pizza in Galleria Unione, gli amici e la Milano che non c’è più

Cucchi Me la cavo sgusciando tra la folla di via Torino, con i pacchetti delle mie piccole compere di festa, oltrepasso, dopo uno sguardo sempre ammirato, il tempio di San Sebastiano, progettato da Pellegrino Tibaldi alla fine del Cinquecento, ed eccomi in piazza Santa Maria Beltrade, a duecento metri da piazza Duomo. Fu aperta dopo la demolizione, nel 1934, dell’omonima chiesa. Di solito ci passo veloce e procedo senza sostare, ma questa volta decido di accomodarmi là in fondo, al Bar Gatto Nero, che è accogliente, con il suo ampio dehors protetto, ed è a buon mercato. La piazza mi fa ricordare vecchi tempi, quando c’era qui la sede della Allocchio Bacchini, che produceva radio, tv e altro fino a fine anni Sessanta. Proprio in quegli uffici lavorava un mio caro amico, ed eravamo ragazzini speranzosi.