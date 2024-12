Ilnapolista.it - Immobile: «Alla Lazio non ero più lucido, persino mia moglie vedeva un Ciro diverso»

Leggi su Ilnapolista.it

rivendica il suo status di grande attaccante, costante e molto decisivo in Serie A. Laper anni si è goduto il suo cannoniere che per diverse stagioni è arrivato in cimalista dei marcatori del nostro campionato. Con Petkovic, con Inzaghi, con Sarri. Ad un certo punto però ha sentito di dover andar via ddi Lotito e in generale dSerie A, considerato quasi come un peso tecnico e semplicemente meno felice perché non gli riuscivano le stesse giocate di una volta. Al Besiktas quest’anno ha già segnato 9 gol in 13 presenze, seppur parliamo di un campionato di livello qualitativo inferiore.: «Ho fatto 200 gol in Serie A, ho vinto gli Europei. non ho fatto poco»Di seguito quanto dichiarato dall’ex attaccante dellae della Nazionale sul suo trasferimento in Turchia:«Durante il viaggio ho avuto pensieri soprattutto positivi per l’entusiasmo per questa nuova avventura per partire con il piglio giusto.