Imbocca una strada contromano provoca un incidente e scende con un calice di vino in mano | il pirata della strada fu accusato di omicidio nel 2011

Leggi su Dayitalianews.com

Francesco D’Antonio, pregiudicato 35enne ben noto alle forze dell’ordine, hato unle a Latina sabato 21 dicembrendo unae ferendo gravemente un uomo a bordo di una Mercedes all’altezza dell’incrocio tra via Quarto e via Ecetra. Il 35enne è anchedell’di Matteo Vaccaro, risalente alla sera del 31 gennaionel parco Europa.L’Secondo quanto riportato da LatinaTu, D’Antonio si è presentato spontaneamente alla Polizia Locale insieme al suo avvocato il 23 dicembre, consapevole probabilmente che le telecamere avevano inquadrato la sua auto durante l’e che quindi le forze dell’ordine erano sulle sue tracce. Gli inquirenti avevano infatti trovato l’auto dell’uomo, un’Audi Q8 abbandonata in un parcheggio in via Casilina Sud presa a noleggio in una ditta e quindi in breve sarebbero arrivati a lui.