Lanotiziagiornale.it - Il sogno proibito di Salvini: dopo l’assoluzione vuole tornare al Viminale, ma così mina la stabilità del governo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il pressing si fa ogni giorno più insistente. La Legariportare Matteoal. E losoprattutto lui stesso,“perché il fatto non sussiste” nel processo Open Arms. Il ragionamento è semplice: quando si è formato ilMeloni,non è stato noto ministro dell’Interno anche perché su di lui pendeva il processo Open Arms come una spada di Damocle, una grana giudiziaria che gli avrebbe potuto impedire di agire con piena libertà al.Conquesta argomentazione, seppure finora utilizzata quasi esclusivamente dalle opposizioni e poco considerata nella maggioranza, decade.rischia di diventare unavagante per la tenuta della maggioranza. Tanto che anche il pressing per un rimpasto potrebbe intensificarsi e mettere in difficoltà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.