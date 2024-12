Ilrestodelcarlino.it - Il geometra-cantante rende omaggio a Zucchero, Liga e Vasco

Un affermatoappassionato di musica si guarda alle spalle, rievocando l’anno 1986, quello della decisione del futuro scolastico. E si chiede: ma se invece del corso diavessi scelto ragionieria, come sarebbe cambiata la mia vita? Un dilemma che viene raccontato in "Ragioneria", il primo singolo di Gallicus, nome d’arte di Daniele Galli, professionista di Castelnovo Sotto, conosciuto non solo per progetti tecnici elaborati in tanti anni di carriera, ma anche per il suo impegno nella vita pubblica locale, più volte candidato sindaco in paese e a lungo consigliere comunale. Gallicus, col suo brano a cui è abbinato un divertente video, ha volutoreai rocker, Lucianobue eRossi. "Ma anche una tutti quelli che sognano ancora", aggiunge Galli in questa trasformazione daa musicista-