Terzotemponapoli.com - Gravina: “La decisione di ricandidarmi è stata presa di concerto con le componenti, anzi..”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: .sono state loro a chiedermelo in tempi non sospetti, mostrando grande fiducia nella mia persona e nel progettoIntervistato da La Nuova Sardegna il presidente federale Gabrieleha dichiarato:: avevo risposto loro che ero disponibile a farlo purché ci fosse una larga convergenza sul mio nome “Ladidicon lesono state loro a chiedermelo in tempi non sospetti, mostrando grande fiducia nella mia persona e nel progetto. Abbiamo condiviso un percorso di valore e di valori che va completato. Avevo risposto loro che ero disponibile a farlo purché ci fosse una larga convergenza sul mio nome e le designazioni formali che ho ricevuto hanno superato addirittura le mie più rosee aspettative.”Le critiche serie e non pretestuose sono uno stimolo, ma.