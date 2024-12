Iltempo.it - Giubileo 2025, il Papa apre la Porta Santa: "Vita nuova con Cristo"

Leggi su Iltempo.it

«Lache si, nella notte di Natale, è l'invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quellache ci viene offerta dall'incontro con". Lo sottolinea ilvia X a poche ore dall'avvio ufficiale del. Questa sera alle 19,Francesco aprirà ladella Basilica di San Pietro, dando ufficialmente il via all'Anno Santo che terminerà con l'Epifania del 2026, e che segna un periodo dedicato al perdono e alla misericordia divina, coinvolgendo milioni di fedeli da tutto il mondo. L'evento potrà essere seguito tramite i maxi schermi istallati in Piazza San Pietro, oppure in tv in diretta su Rai 1 ma anche su Tv2000 e Sky TG24. Trentacinque milioni di pellegrini in arrivo, 270-300mila presenze stimate al giorno, 105 milioni quelle totali a Roma, con boom di turisti in estate e una stima di afflussi giornalieri che toccherà addirittura punte di un milione in occasione dei grandi eventi.