Filiera libro, soddisfazione per i 34 milioni di fondi del Dl Cultura

“Il Decreto leggeè un primo segnale concreto di attenzione al mondo deldopo il confronto avviato con tutta ladal ministro Alessandro Giuli, che ringraziamo. Lo stanziamento di 30di euro per il fondo speciale destinato alle biblioteche per gli acquisti nelle librerie del territorio, così come i 4di finanziamenti per l’apertura di nuove librerie da parte degli under 35, sono segnali di un cambio di rotta del governo”. Lo dichiarano i presidenti delle sette associazioni rappresentanti di editori, librai e bibliotecari, dopo l’approvazione del decreto: Innocenzo Cipolletta presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), Andrea Palombi presidente della Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI), Paolo Ambrosini presidente dell’Associazione Librai Italiani Confcommercio (ALI), Antonio Terzi presidente del SIL Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai Confesercenti, Crispino Di Girolamo presidente dell’Unione Editori e Librai Cattolici Italiani (UELCI), Medardo Montaguti presidente della Federazione Nazionale Cartolai, Laura Ballestra presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).