E’ Vigilia | aspettando il Cenone è il giorno della longa aperitivo

Tempo di lettura: 4 minutiNonostante il freddo artico e la neve dietro l’angolo, si scalda l’atmosfera e cresce l’adrenalina in uno dei giorni più lunghi e sentiti delle festività natalizie, quellodi Natale.Tradizione nella tradizione che si rispetti, giovani ma anche meno giovani, nell’attesa del classicoin famiglia, sono soliti trascorrere la giornata del 24 per strada tra la corsa all’ultimo regalo a, soprattutto, l’immancabile brindisi con gli amici. E’ una festa, un momento per riabbracciare tutti e scambiarsi gli auguri da tutti chiamata “la”.Un’usanza che nella città di Avellino, ma anche in svariati comuni irpini, si sta consolidando da diversi anni, pausa pandemia a parte. E non è un caso che già come aveva fatto negli scorsi anni k’ex sindaco Gianluca Festa, anche il nuovo primo cittadino Laura Nargi ha inteso istituire la limitazionecircolazione veicolare nelle zone notoriamente più affollate, al nettochiusura di via Matteotti disposta per ogni