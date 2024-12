Cityrumors.it - Bonifico padre-figlio: qual è la cifra massima trasferibile nel 2025

Quando unfa unper suoci sono dei limiti sulla quantità? E quante tasse bisogna pagare?Quante volte unregala soldi al proprio? Quante volte semplicemente vengono fatti dei bonifici ‘in famiglia’ per poter permettere di averechea disposizione per ogni genere di attività? Ma, soprattutto, quante volte succede che questi lo fanno e sono costretti a spendere dei soldi evitabili in tasse per un semplice passaggio di denaro?è lanel– Cityrumors.itIn questo senso, nelci saranno delle novità apportate dalla Legge di Bilancio prevista per il prossimo anno. Novità che, prima di approfondire, devono essere comprese indicando le causa che portano a queste spese superflue. In particolar modo, infatti, le imposte che vanno pagate sono due: l’imposta di registro e l’imposta sulle donazioni.