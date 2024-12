Ilfattoquotidiano.it - Audi A3 Sportback TFSI e, la prova de Il Fatto.it – La plug-in che funziona quasi come un’elettrica – FOTO

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontatova l’ultima generazione del powertrain ibrido-in del Gruppo VW sulla Golf appena aggiornata. Oggi invece tocca alla A3, che con la compatta di Wolfsburg condivide non solo il motore ma anche la piattaforma MQB e tutta la meccanica. Tra le due c’è una differenza di prezzo di circa 6.000 euro, che riguarda lo stile, la qualità percepita, le finiture, il valore stesso del brand e anche quello dell’usato. Sceglierne una o l’altra, quindi, non dipende certo dalle caratteristiche tecniche e comunque l’esborso non è mai contenuto.Nel caso dell’il listino dellae parte da 48.400 euro, che è quello che serve per avere la Golf GTE, ovvero la PHEV da 272 CV. Questa distinzione è fondamentale, perché la nuova generazione del sistema ibrido tedesco è disponibile in due livelli di potenza, 204 e 272 CV, e si possono avere entrambi sia sulla A3 che sulla Golf.