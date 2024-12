Esports247.it - Asus ROG Phone 9 Pro è il telefono con cui giochi davanti e di dietro: le immagini sono incredibili

ScopriROG9 e 9 Pro: display AMOLED 185Hz, fotocamere avanzate, batteria potente e funzioni gaming uniche.ha presentato ufficialmente i nuovi ROG9 e ROG9 Pro, due smartprogettati per il gaming ad alte prestazioni che portano innovazione e potenza in questo settore. Questi dispositivi si distinguono per specifiche tecniche avanzate e funzioni esclusive.Il modello base, ROG9, offre fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, mentre la versione Pro spinge i limiti con ben 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, includendo anche l’accessorio AeroActive Cooler X Pro (una sorta di base per il telefonino per mantenerlo sempre appropriatamente raffreddato).Entrambi i telefoni montano il potente processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da RAM LPDDR5X e storage UFS 4.