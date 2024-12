Thesocialpost.it - Alpinisti dispersi, i soccorritori bloccati nella bufera di neve: «Il meteo migliorerà dopo Natale, serve un miracolo»

Cristian Gualdi e Luca Perazzini si sono trovati in difficoltà in un canalone. Un guasto alla funivia, successivamente risolto, unito a condizionirologiche avverse in alta montagna, ha reso impossibile l’intervento dei soccorsi. Attualmente, 18 persone trae personale sono rifugiate in un ostello. I familiari dei due romagnoli sono giunti in Abruzzo per seguire da vicino la situazione.Leggi anche: Piogge, vento e: scatta l’allarme in queste regioni, ecco per chi sarà undifficileLe comunità di Savignano e Santarcangelo, località romagnole in provincia di Forlì-Cesena e Rimini, vivono ore di intensa ansia per i loro concittadini rimastisul Gran Sasso. Cristian Gualdi, 48 anni, è amministratore della Top Infissi di Savignano, mentre Luca Perazzini, 42 anni, lavora come elettricista da quasi venticinque anni presso Nuova Cei.