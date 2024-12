Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 24 dicembre: Marcelo Salas ed altre ricorrenze

24edCome tanti, sentii parlare per la prima volta di lui durante la prima partita degli azzurri a France ’98. Allora, devo ammetterlo, non ricordavo che in precedenza aveva disputato la finale di Coppa Intercontinentale contro la Juventus. Il 18 ottobre dello scorso anno abbiamo raccontato delle sue prime reti nel campionato italiano: il 24del 1974 nasce. Compie settantacinque anni Willi Reimann, che con l’Amburgo conquistò un campionato, una Coppa di Germania e una Coppa delle Coppe.P.S. Lo si ricorda soprattutto per aver vinto uno scudetto in granata. E’ stato un simbolo del Vicenza e qualche mese fa, in una mostra dedicata al Grande Torino nella ‘città del Palladio’, erano inoltre tanti suoi cimeli, come scritto da Luca Pozza su Tuttosport.