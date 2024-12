Lanazione.it - 500 Babbo Natale di corsa nel ricordo del piccolo Thomas

Leggi su Lanazione.it

Prato, 24 dicembre 2024 – Un cielo illuminato da palloncini bianchi ha dato il via, in un’atmosfera carica di emozione, alla tradizionalenatalizia che ha visto protagonisti oltre 500 podisti vestiti da. L’evento, organizzato in memoria diLangianni, scomparso prematuramente a causa di una malattia cardiaca proprio alla vigilia di, ha trasformato il cuore della città in un quadro vivente di solidarietà e festa. Silvano Melani, anima del negozio "Il Campione", ha nuovamente dimostrato la sua straordinaria capacità di coinvolgere la comunità, regalando uno spettacolo che ha tinto di rosso il tramonto cittadino. Le foto della 5 km di Buoncol sorriso Allo start non è mancato Matteo Biffoni, ex sindaco e figura storicamente vicina all’iniziativa, che ha portato i saluti della giunta comunale attraverso Marco Sapia.