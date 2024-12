Lapresse.it - Usa: Biden commuta pena di morte in ergastolo per 37 dei 40 condannati

Washington (Usa), 23 dic. (LaPresse/AP) – Il presidente Usa Joeha annunciato lazione delladiinper 37 dei 40 detenuti che si trovano nel braccio della, a poche settimane dall’insediamento del presidente eletto Donald Trump, sostenitore dichiarato dell’estensione dellacapitale. La mossa risparmia le vite di persone condannate per omicidi, tra cui l’uccisione di agenti di polizia e militari, di persone coinvolte in rapine in banca o spaccio di droga, o condannate per l’uccisione di guardie o prigionieri in strutture federali. Solo tre detenuti federali rischiano ancora l’esecuzione. Si tratta di Dylann Roof, autore nel 2015 dell’uccisione a sfondo razzista di nove membri neri della Mother Emanuel AME Church di Charleston, nella Carolina del Sud, dell’attentatore della maratona di Boston del 2013 Dzhokhar Tsarnaev e di Robert Bowers, che nel 2018 ha sparato mortalmente a 11 fedeli della sinagoga Tree of life di Pittsburgh, l’attacco antisemita più letale nella storia degli Stati Uniti.