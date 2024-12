Ilgiorno.it - Un impianto di energia pulita sul tetto del magazzino comunale

Leggi su Ilgiorno.it

Lotta al caro bollette, Fondazione Cariplo finanzia la Comunità energetica di Vimercate e destina alla città 94.500 euro per far decollare il piano che "aiuterà i più fragili". Il Comune ha partecipato al bando “Alternative“ della Fondazione con il progetto “Volt“, 157.500 euro di valore, coperti per il 60% dal contributo appena vinto. Obiettivo, "incrementare le fonti rinnovabili e abbattere le emissioni anche attraverso percorsi per sensibilizzare la gente a modificarne le proprie abitudini e ridurre così consumi e sprechi", spiega la vicesindaca, Mariasole Mascia. Un programma complesso con molte implicazioni che l’Amministrazione intende realizzare con il privato, "qualcuno è già stato individuato". I benefici della produzione condivisa di"verranno indirizzati ai più vulnerabili", ai quali "andrà almeno il 70% delle risorse in arrivo dagli incentivi statali previsti per questa attività", aggiunge Mascia.