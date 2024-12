Linkiesta.it - Trump se la prende con il misero fatturato del Canale di Panama e agita lo spettro cinese

Leggi su Linkiesta.it

Forse per distrarre gli osservatori internazionali che aspettano la buccia di banana sulle questioni cardine della sua presidenza, Donaldne spara ormai una al giorno. Così nel weekend ha chiesto che ildisia restituito agli Stati Uniti senon farà fruttare di più il collegamento tra i due oceani. Secondo il prossimo presidente infatti il paese centroamericano fa pagare una miseria per l’utilizzo del passaggio: «Le tariffe applicate sono ridicole, e gli Stati Uniti hanno sempre dimostrato grande generosità nei confronti di questa gestione», ha scritto sul suo profilo di Truth Social, «questa truffa nei confronti del nostro Paese deve cessare subito».Tra le righeha poi avvertito che ilnon finirà nelle mani sbagliate, che, per molti sarebbero quelle cinesi, sempre più interessate al passaggio.