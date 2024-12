Ilfattoquotidiano.it - Treni in tilt tra il Molise e la Puglia: ritardi e cancellazioni per l’anti viglia di Natale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ennesimo guasto per le ferrovie: lunedì 23 dicembre, a due giorni da, oltre alle difficoltà legate aiaffollati per le festività natalizie, si è aggiunta la sospensione della circolazione ferroviaria. A causa di un problema alla linea elettrica, italia si sono fermati dalle 5.35 di oggi tra ile la, in particolare tra Campomarino (Campobasso) e Chieuti (Foggia). SeiAlta Velocità e Intercity hanno subitosuperiori ai 60 minuti, mentre molti altri, compresi i Regionali, sono stati cancellati o hanno subito limitazioni nel percorso. I passeggeri, in gran parte diretti verso le vacanze natalizie, hanno segnalato disagi significativi sia a bordo che nelle stazioni colpite dal guasto.La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento dei tecnici, ma iAlta Velocità, Intercity e Regionali hanno continuato a registrare tempi di percorrenza più lunghi, conanche di 230 minuti, e ulteriorie limitazioni di percorso.