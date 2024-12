Lanazione.it - Toti: “Torno a fare il giornalista a tempo pieno”

Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 dicembre 2024 – Giovanni, ex presidente della Liguria, ha presentato il suo ultimo libro ’Confesso: ho governato’, ieri mattina alla Versiliana. Ale domande sull’opera, ma soprattutto sulla situazione politica italiana, era Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che ha esordito dichiarando: “Mi sarei aspettato che il libro fossedi lamentele sul sistema giudiziario italiano: nulla di tutto ciò”. E ha aggiunto “Piuttosto è una analisi per cercare di capire il Paese”., nelle sue risposte, ha fatto capire che quello gli interessa al momento è ritornare ail, senza pensare alla politica praticata in prima persona: “Sulla mia vicenda, credo che cose di questo tipo debbano essere affrontate in Parlamento”.