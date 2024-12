Sport.quotidiano.net - Tau perde derby e vetta. Non basta il gol di Motti

PISTOIESE 2 TAU ALTOPASCIO 1 PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Accardi, Polvani, Bertolo (24’ st Mazzei); Stickler (21’ st Diodato), Greselin, Maldonado, Basanisi (40’ st Larhrib), Maloku; Pinzauti (43’ st Tascini), Sparacello. (A disp.: Valentini, Grilli, Balleello, Cuomo, Foresta). All.: Villa. TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella; Lombardo, Negro (36’ st Bongiorni), Meucci; Ivani (47’ st Grossi), Bernardini, Bruzzo, Sichi (21’ st Manetti); Rinaldini;, Carcani (21’ st Andolfi). (A disp.: Pierallini, Belluomini, Atzeni, Bartelloni, Gonzi). All.: Venturi. Arbitro: Dasso di Genova (assistenti: Targa di Padova e Cristin del Basso Friuli). Reti: 10’ st Bertolo, 14’ st Pinzauti, 26’ st. Note: angoli 5-7; ammoniti Bertolo, Bernardini, Pinzauti, Villa (all.), Grossi; recupero: 0’ e 7’. PISTOIA - Dopo la vittoria contro il Forlì e il pari di Ravenna, il Tau Altopascioil primo scontro diretto della propria stagione e anche il primato, chiudendo il girone d’andata in terza posizione.