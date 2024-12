Puntomagazine.it - Si rinnova il Consiglio nazionale del Terzo settore: per la Regione Campania nominato Giovanni Nappi

Componente deldel: un riconoscimento per il suo impegno sociale e culturaleIl Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone ha firmato il Decreto n. 201 del 19/12/2024 per il rinnovo della composizione deldel. Ildelè un organismo istituito in Italia per garantire il confronto e la collaborazione tra lo Stato e le organizzazioni che operano nelnon profit.È previsto dal Codice del(D.Lgs. n. 117/2017) ed è composto da rappresentanti del governo, delle regioni, delle province autonome e delle principali reti associative del. Quale rappresentante per le autonomie regionali e locali è stato, della