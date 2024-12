Settima Sinfonia | arrivo e ripartenza

Leggi su Ildenaro.it

di Nico Dente GattolaAtteso con curiosità, preceduto da piccole anticipazioni o meglio spunti che l’autore regalava ai suoi amici più fidati, è da qualche giorno uscito “”, il nuovo romanzo dell’avvocato e scrittore napoletano Marco Palmieri.E sì, anche scrittore perché dopo vari libri, per la precisione 4, ormai Marco può definirsi a pieno titolo anche uno scrittore: in tanti scrivono un libro, al giorno d’oggi è quasi come dire un “must”, una sorta di rito cui in tanti si sottopongono e poco importa che destino abbia la fatica letteraria.Ebbene in Marco Palmieri è al contrario evidente come tutto ciò abbia una prospettiva e lo scrivere risponda in primo luogo alla precisa esigenza dell’autore di dar vita alle proprie emozioni.è un libro, per il suo scrittore, importante, che segna la conclusione di un percorso e che allo stesso tempo può dare vita ad unaper Palmieri alla ricerca di nuove sensazioni e, conoscendo la sua sensibilità, siamo sicuri che il suo percorso di scrittore vivrà nuove esperienze.