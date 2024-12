Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Complimenti al Sora. Ma decisioni arbitrali da rivedere"

Simoneanalizza con dovizia di particolari la prova dei suoi e la seconda sconfitta consecutiva: "E’ la prima volta che mi capita in 13 mesi di lavoro di venire qui a commentare due sconfitte consecutive. Secondo me ci siamo portati dietro delle scorie della partita con il Termoli. Alla prima difficoltà ovvero quello di non trovare subito un fraseggio, un po’ per le condizioni del campo, un po’ per la bravura dell’avversario siamo stati puniti dalla prima transizione. Il rammarico c’è perché due gol ci sono stati annullati. Sul primo non posso dire molto perché ero lontano, ma il secondo era regolarissimo. Peccato anche per l’espulsione di Pompei, daperché la palla gli carambola sul braccio dopo averla calciata, con l’arbitro che era lontano dall’azione e che quindi secondo me ha preso una decisione azzardata.