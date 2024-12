Iltempo.it - Rivolta contro Littizzetto, la "letterina" su Zelensky e Putin è un caso

Leggi su Iltempo.it

Strascichi polemici per la consueta "" di Lucianaa Che tempo che fa, indirizzata come da periodo natalizio a Babbo Natale nella puntata di domenica 22 dicembre. La comica spalla di Fabio Fazio ha provocato sdegnate reazioni sui social trattando con leggerezza ritenuta da molti eccessiva i temi internazionali, soprattutto riguardo alla guerra in Ucraina: per molti utenti nel suo monologo infatti ha messo sullo stesso piano il presidente ucraino Volodymyre il presidente russo Vladimir, senza nessuna apparente distinzione tra aggredito e aggressore. "Caro Babbo Natale - recitanel programma in onda sul Nove - tu che ogni anno torni puntuale come l'Irpef portando impennate di glicemia a tutta l'Umanità. Non so se ti sei accorto ma il mondo ultimamente fa proprio cagarissimo.