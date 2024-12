Lettera43.it - Re Carlo III rompe con la tradizione per il discorso di Natale

Ildel re cambia sede.III ha infatti deciso di pronunciare i classici auguri dida un’ex cappella di un ospedale,ndo con lache vede il sovrano rivolgersi ai sudditi da Buckingham Palace o dal castello di Windsor. Non si tratta tuttavia di una scelta casuale, ma ben mirata per enfatizzare l’importanza della sanità in un 2024 per lui molto delicato con la diagnosi di un cancro di febbraio. Sarà la prima volta dal 2010, quando Elisabetta II decise di registrare presso Hampton Court Palace, e la quarta nel XXI secolo dopo i precedenti del 2003 e del 2006, quando i discorsi furono tenuti rispettivamente in una caserma dell’esercito e alla cattedrale di Southwark. Già online le prime immagini, che mostranoIII al fianco di un albero didonato dalla Corona a un ospizio di Clapham.