Prima pagina Tuttosport: "Cardinale: 'Inter, Scudetto e crac'"

Questa è ladi '', in edicola oggi, lunedì 23 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. '' oggi in edicola, in, apre parlando di Monza-Juventus, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri sera all'U-Power Stadium e terminata 1-2 per i bianconeri. Torna a vincere, dunque, la squadra di Thiago Motta grazie ai gol di Weston McKennie e Nico González. Per l'argentino, due gol in due partite da quando è tornato dall'infortunio. Si ferma di nuovo, però, Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese ha un dolore all'adduttore, rischia di saltare la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Diavolo che rimbalza sulle cronache di oggi per via delle parole di Gerry, proprietario del club rossonero e managing partner del fondo statunitense RedBird.