Digital-news.it - PIEDONE - UNO SBIRRO A NAPOLI: gran finale 'Anema e Core' prima TV Sky Cinema e NOW

Leggi su Digital-news.it

su Skyper l’ultimo appuntamento con- UNO, il poliziesco Sky Original con Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, in onda lunedì 23 dicembre alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Nel quarto appuntamento, “”, sempre diretto da Alessio Maria Federici, l’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito), e la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), sono alle prese con il caso di una donna scomparsa. Le indagini per ritrovarla, accompagnati dall’ispettore aggiunto Michele Noviello (Fabio Balsamo), porteranno a scenari inaspettati. Intanto Vincenzo è sempre più intenzionato a trovare Iodice, una volta per tutte.SINOSSI EPISODIO QUATTRO -- Un ragazzo denuncia la scomparsa di sua madre.