Ordine del giorno alla Camera per aiutare i comuni terremotati

"Ladei Deputati ha approvato undelcon cui sollecita il Governo a intraprendere, compatibilmente con i vincolo della finanza pubblica, misure concrete per la ricostruzione del patrimonio abitativo privato nelle aree dell’Appennino tosco-romagnolo colpite dal terremoto del 18 settembre 2023". Lo annuncia Rosaria Tassinari, deputata forlivese e coordinatrice regionale Emilia-Romagna per Forza Italia. "Il terremoto ha causato danni significativi a edifici pubblici e privati, aggravati ulteriormente dagli effetti delle frane e dei dissesti riattivati dgrande alluvione del maggio 2023 e seguenti. Nonostante le dichiarazioni di stato di emergenza e l’assegnazione di fondi per le necessità più immediate, gli interventi per la ricostruzione vera e propria risultano ancora assenti, generando una situazione di crescente disagio per i cittadini e un rischio concreto di abbandono di borghi e centri storici.