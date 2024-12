Quotidiano.net - Natale coi fiocchi: tutti gli accessori per acconciature chic e glamour

Con l’arrivo di cene, pranzi e altri festeggiamenti natalizi, trovare l’acconciatura giusta può diventare impegnativo. Un’idea potrebbe essere indossareper capelli in grado di trasformare la pettinatura più semplice in un look elegante e festivo. Cerchietti, fasce,e mollette con strass sono i protagonisti di questa stagione, perfetti per brillare in poco tempo e senza fatica. Materiali come raso, velluto, tartan, perle e strass si confermano i preferiti per lenatalizie. Questi dettagli regalano un tocco raffinato e, adattandosi a ogni occasione, dalle serate eleganti ai pranzi in famiglia.Nessuno evoca la magia delle feste come un fiocco. Perfetto per adornare semi raccolti o code di cavallo, si abbina facilmente all’outfit grazie a tessuti come velluto o tartan nei colori tipici del: bordeaux, verde bosco, oro, argento, blu notte, rosso o nero.