Napoli, oltre lo sport: parola al Sindaco Manfredi

A Radio CRC, radio ufficiale del, è intervenuto Gaetanodel capoluogo campano e presidente dell’Anci. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’. “Quest’anno abbiamo aperto la linea 6 della metropolitana, quella che collega Piazza Municipio e Piazzale Tecchio. Abbiamo aperto l’ascensore di Monte Echia che sta andando benissimo. Tanto che abbiamo fatto più di 5mila presenze e abbiamo ampliato alcuni cantieri molto importanti come le vele di Scampia e l’Albergo dei Poveri”.L’ “Appello” per il Capodanno “A Capodanno dobbiamo essere prudenti e cerchiamo di usare fuochi legali. Evitiamo di trasformare una grande festa in una tragedia. Invitiamo tutti i napoletani all’1.30 sul lungomare per assistere ai fuochi. In Piazza avremo il concerto di Capodanno che è dedicato a Pino Daniele e dalle 2 in poi ci sarà sul lungomare la discoteca con molti nomi internazionali”.