Quotidiano.net - Manovra, come cambiano le buste paga: più vantaggi sopra i 35mila euro

Roma, 23 dicembre 2024 -all’ultimo miglio. Da oggi il testo approda a Palazzo Madama. Ma sarà solo un passaggio formale: tempi per ulteriori modifiche non ce ne sono. Il voto finale, sempre con la fiducia, dovrebbe arrivare fra il 27 e il 28. Intanto cominciano a delinearsi con maggiore precisione gli effetti che la nuova legge di Bilancio avrà sulle tasche degli italiani.ttutto sul fronte delle tasse. Mentre le nuove norme sull’anticipo della pensione a 64 anni riguarderanno appena un centinaio di lavoratori nel 2025. Irpef, chi guadagna e chi perde La conferma dell’accorpamento delle aliquote Irpef in tre scaglioni, la nuova disciplina sulle detrazioni e la revisione del taglio del cuneo fiscale con l’allargamento della platea dei beneficiari fino a una soglia di reddito di 45mila(rispetto aidel 2024) avranno effetti diretti sulle tasse dare per il 2025.