Le nevrosi dei genitori ricadono sui figli? Sono le relazioni umane quelle che contano davvero. "Chi come me" tra "L'attimo fuggente" e "Tutto chiede salvezza" fenomeno teatrale del momento

La pazzia è solo una etichetta inutile. La salute mentale è un prezioso elemento di cui dovremmo aver cura, specie in una societàquella di oggi bombardata da continui input, spesso inutili e superficiali. Chi ne fa le spese di questo corto circuito del mondo moderno? Le nuove generazioni, ma non solo.alcuni degli interrogativi che si pone lo spettacolo“Chime” al Franco Parenti di Milano che tra l’anno scorso e quest’anno è stato in scena più tre mesi, un eventoeccezionale. L’anno prossimo è previsto ancora in cartellone. Lo spettacolo e stato sempre sold out ed e stato visto, sino ad oggi, da piu di 10mila persone.Il progetto è stato supportato anche dalla Fondazione Guido Venosta che ha messo a dispozione i biglietti per gli adolescenti. Il progetto rientra in “HAPPY diventare capaci”, mirato alla prevenzione e intervento di sostegno per il benessere psicologico degli adolescenti dell’area metropolitana milanese e della provincia di Monza e Brianza.