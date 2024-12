Le centrali idroelettriche italiane rischiano di finire in mani straniere L’appello al governo Meloni | Settore strategico a rischio salviamolo

Leggi su Open.online

Imprese, sindacati, associazioni di categoria, consumatori e organizzazioni no-profit. Tutti insieme per chiedere aldi salvare l’idroelettrico italiano. L’oggetto del contendere sono le concessioni delle 4.600distribuite lungo la Penisola, chedinelledi aziende, nonostante il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (il Copasir) abbia definito il» per l’Italia. «In un contesto in cui non sussiste, nemmeno a livello europeo, chiarezza sui principi da seguire nell’assegnazione delle concessioni – si legge nelalpubblicato su diversi quotidiani cartacei – l’Italia ha avviato procedure concorrenziali che hanno stimolato e stimoleranno l’interesse e la partecipazione di operatori europei e non europei, con grandi incertezze sulle prospettive dele sugli investimenti negli impianti».