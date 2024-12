Ilnapolista.it - Folorunsho ha il treno che lo aspetta: direzione Fiorentina (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

ha ilche lo)Tra Conte eil feeling non è scattatto. Ormai lo si può dire senza alcun timore di essere smentiti. Non sappiamo se non si siano mai piaciuti (è molto probabile), in ognio caso i vari tentativi di forzare la relazione sono miseramente naufragati. Conte già in estate aveva dato il suo ok alla partenza del centrocampista che Spalletti portò agli Europei: lo aveva inserito nell’operazione che avrebbe dovuto portarlo all’Atalanta. Non se ne fece più niente perché saltò Brescianini (al suo posto arrivò McTominay). Ha giocato pochissimo ed è un calciatore sacrificabile. Ladello Sport scrive che può andare alla, è l’uomo individuato dalla squadra di Palladino per sostituire Bove.Scrive la:Viola su