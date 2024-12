Zon.it - Fisciano, a Lancusi donato un nuovo defibrillatore ai Giardini di Piazza Regina Margherita

Nella giornata di ieri, domenica 22 dicembre,ha accolto la donazione di unper la comunità, un gesto concreto per rendere anche la frazionecardio-protetta.Il dispositivo, collocato neidi, è un vero “salvavita” a disposizione di tutti, un simbolo di cura e attenzione per il benessere della cittadinanza.Sulla pagina FB del Comune si esprime un sentito ringraziamento all’Associazione Officina Culturale APS per questa preziosa iniziativa.Segui ZON.IT su Google News.