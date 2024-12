Lanazione.it - Firenze, i giovani migranti arrivati soli in Italia mettono in scena Pinocchio

, 23 dicembre 2024 - Inon accompagnatiinla storia di. Lo spettacolo "MSNA" (dove Msna sta per minore straniero non accompagnato) ha debuttato ieri sera al Teatro della Parrocchia del preziosissimo sangue a. E' firmato dalla compagnia teatrale Ciurma storta per la regia di Stefano Luci, con il sostegno e la collaborazione della Cooperativa sociale “Il Girasole ” e del progetto di ospitalità Cas Msna Orologio, servizio che la cooperativa Il Girasole svolge per conto del Comune dinell’ambito di una convenzione fra Comune stesso e Prefettura. Sul palco sono saliti ragazzidain, e ospitati nelle strutture di accoglienza del territorio fiorentino. “Le strutture di accoglienza straordinaria per minori affrontano sfide significative nella gestione dei ragazzi ospitati, soprattutto a causa della diversità delle loro provenienze e delle situazioni critiche da cui provengono: iarrivano spesso da contesti caratterizzati da povertà, instabilità familiare e problematiche sociali profonde, alcuni sono cresciuti in strada e hanno sviluppato abitudini che rendono difficile l’adattamento a nuove regole e norme.