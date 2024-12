Ilfattoquotidiano.it - Ex vescovo di Trapani prescritto e assolto dall’accusa di peculato, la procura aveva chiesto 4 anni

I giudici del tribunale dihanno dichiarato prescritta l’accusa dinei confronti delemerito che per un’altra ipotesi relativa allo stesso reato è stato invece. Launa condanna a quattroe sei mesi. Secondo l’accusa ilavrebbe fatto dirottare più di 400mila euro dell’8 per mille della Chiesa Cattolica in un conto corrente della Diocesi, a cui accedeva senza la necessità di rendicontazione. Gli episodi contestati coprono un periodo che va dal 2007 al 2012. Nel 2019 i pmnoil rinvio a giudizio perché ildiavrebbe sottratto questi fondi, mettendo “in atto un disegno criminoso con una serie di azioni realizzate in tempi diversi”. Le indagini erano state condotte dalla Guardia di finanza cheaperto il “Caso Curia”.