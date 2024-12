Calciomercato.it - Davies scrive il futuro di Theo Hernandez: nuova offerta e svolta in arrivo

Le attenzioni in casa Milan sono puntate sull’esterno francese: ildel giocatore è tutto dare. Il punto della situazioneUna settimana fa l’agente diha varcato i cancelli di Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera.ildiin(LaPresse) – Calciomercato.itIn via Aldo Rossi c’è stato così un confronto tra Manuel García Quilón e Giorgio Furlani. Sul tavolo è chiaramente finito ildel terzino francese, che sta attraversando un periodo davvero complicato, dentro e fuori dal campo. Le parti oggi sono decisamente più vicine ad un accordo, sui sei milioni di euro netti a stagione con i bonus. La volontà delle partite, d’altronde, è sempre stata quella di andare avanti insieme: ora il Diavolo, però, è pronto a passare dalle parole ai fatti.